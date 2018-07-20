В Китае объявлено «желтое» предупреждение в связи с приближением тайфуна «Ампил»

Пекин, 20 июля / Синьхуа / — Центральная метеорологическая станция Китая в пятницу объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с приближением тайфуна «Ампил».

10-й по счету в этом году тайфун, как ожидается, с силой ветра 30 метров в секунду обрушится на побережье восточных провинций Чжэцзян или Цзянсу в субботу вечером.

Тропический шторм будет ослабевать после выхода на сушу и продолжать двигаться в северо-западном направлении, что приведет к проливным дождям в большинстве районов Восточного и Северного Китая.

Под влиянием «Ампил» с субботы до понедельника в провинциях Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун и Хэбэй, а также городе Шанхай ожидаются сильные дожди.

В Китае принята четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных явлениях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, а все последующие уровни — оранжевым, желтым и синим. -0-