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В Китае объявлено «желтое» предупреждение в связи с приближением тайфуна «Ампил»
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В Китае объявлено «желтое» предупреждение в связи с приближением тайфуна «Ампил» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 20 июля /Синьхуа/ — Центральная метеорологическая станция Китая в пятницу объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с приближением тайфуна «Ампил».
10-й по счету в этом году тайфун, как ожидается, с силой ветра 30 метров в секунду обрушится на побережье восточных провинций Чжэцзян или Цзянсу в субботу вечером.
Тропический шторм будет ослабевать после выхода на сушу и продолжать двигаться в северо-западном направлении, что приведет к проливным дождям в большинстве районов Восточного и Северного Китая.
Под влиянием «Ампил» с субботы до понедельника в провинциях Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун и Хэбэй, а также городе Шанхай ожидаются сильные дожди.
В Китае принята четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных явлениях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, а все последующие уровни — оранжевым, желтым и синим. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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