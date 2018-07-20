Ещё
Три моста частично разрушены на юге Тувы из-за ливней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три моста частично разрушены на юге Тувы из-за ливней 

ТАСС 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
КРАСНОЯРСК, 20 июля. /ТАСС/. Три моста частично разрушены на малых реках в Овюрском кожууне (районе) на юге Тувы из-за продолжительных дождей, затруднен проезд к трем населенным пунктам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Тувы.
Ливневые дожди начались в Туве во вторник. По данным МЧС, в ближайшие дни ожидается улучшение погоды, угрозы повышения уровня воды в крупных реках пока нет.
"В Овюрском кожууне [произошло] частичное разрушение трех мостов через реки Торгалыг, Ак-Хем, Чоза. На данный момент затруднены проезды к населенным пунктам Дус-Даг, Торгалыг, Ак-Чыраа. Восстановительные работы планируются после снижения уровня воды в реках, подготовлены необходимые материалы, установлены знаки об ограничении проезда", — говорится в сообщении.
Район расположен на юге Тувы, на границе с Монголией. В трех населенных пунктах живут около двух тыс. человек. В МЧС уточнили ТАСС, что «затруднение движения» означает, что не всякое транспортное средство сможет там проехать.
Также в Тес-Хемском районе размыта грунтовая дорога Самагалтай — Ак-Чыраа на 55 километре. Ведутся работы по изменению направления течения реки Холь-Ожуу в старое русло. Обустроена объездная дорога.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал жителей Тувы соблюдать безопасность и по возможности не выезжать на сложные маршруты.
ТАСС: последние новости
Площадь пожара в заповеднике "Тунгусский" в Красноярском крае увеличилась до 12,5 тыс. га В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли 125 человек На Камчатке вертолет Ми-8 с 10 туристами на борту совершил жесткую посадку
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России335
Умерла жена Высоцкого48
Путин предложил референдум в Донбассе1190
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море140
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение