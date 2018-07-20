Три моста частично разрушены на юге Тувы из-за ливней

КРАСНОЯРСК , 20 июля. / ТАСС /. Три моста частично разрушены на малых реках в Овюрском кожууне (районе) на юге Тувы из-за продолжительных дождей, затруднен проезд к трем населенным пунктам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Тувы.

Ливневые дожди начались в Туве во вторник. По данным МЧС, в ближайшие дни ожидается улучшение погоды, угрозы повышения уровня воды в крупных реках пока нет.

"В Овюрском кожууне [произошло] частичное разрушение трех мостов через реки Торгалыг, Ак-Хем, Чоза. На данный момент затруднены проезды к населенным пунктам Дус-Даг, Торгалыг, Ак-Чыраа. Восстановительные работы планируются после снижения уровня воды в реках, подготовлены необходимые материалы, установлены знаки об ограничении проезда", — говорится в сообщении.

Район расположен на юге Тувы, на границе с Монголией . В трех населенных пунктах живут около двух тыс. человек. В МЧС уточнили ТАСС, что «затруднение движения» означает, что не всякое транспортное средство сможет там проехать.

Также в Тес-Хемском районе размыта грунтовая дорога Самагалтай — Ак-Чыраа на 55 километре. Ведутся работы по изменению направления течения реки Холь-Ожуу в старое русло. Обустроена объездная дорога.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал жителей Тувы соблюдать безопасность и по возможности не выезжать на сложные маршруты.