Мощный тайфун «Ампил» терроризирует восточное побережье Китая

Оранжевый уровень опасности обявлен на восточном побережье Китая из-за мощного тайфуна, который разбушевался 22 июля в 12:30 по местному времени, сообщает РИА Новости

Тайфун «Ампил» уже десятый тропический циклон, который обрушился на острова Чунмин возле Шанхая с начала 2018 года. По сообщениям метеорологического управления КНР, порывы ветра в эпицентре шторма достигают 100 километров в час. Ливни и ветер угрожают провинциям Чжэцзян и Цзянсу, а также городу Шанхай.

По информации представителей экстренных служб Китая, из моря на берег вернулись более 28 тысяч кораблей и рыболовецких судов. В ближайшие два дня выходить на воду запрещено. Также закрыты парки, пляжи, набережные и туристические объекты в районах, которые оказались в зоне воздействия тайфуна.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что из Шанхая эвакуировано почти 200 тысяч человек из-за мощного тайфуна «Ампил».