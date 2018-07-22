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Мощный тайфун «Ампил» терроризирует восточное побережье Китая
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Мощный тайфун «Ампил» терроризирует восточное побережье Китая 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Оранжевый уровень опасности обявлен на восточном побережье Китая из-за мощного тайфуна, который разбушевался 22 июля в 12:30 по местному времени, сообщает РИА Новости.
Тайфун «Ампил» уже десятый тропический циклон, который обрушился на острова Чунмин возле Шанхая с начала 2018 года. По сообщениям метеорологического управления КНР, порывы ветра в эпицентре шторма достигают 100 километров в час. Ливни и ветер угрожают провинциям Чжэцзян и Цзянсу, а также городу Шанхай.
По информации представителей экстренных служб Китая, из моря на берег вернулись более 28 тысяч кораблей и рыболовецких судов. В ближайшие два дня выходить на воду запрещено. Также закрыты парки, пляжи, набережные и туристические объекты в районах, которые оказались в зоне воздействия тайфуна.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что из Шанхая эвакуировано почти 200 тысяч человек из-за мощного тайфуна «Ампил».
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