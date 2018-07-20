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Код «желтый»: на Китай надвигается уже десятый за год тайфун «Ампил»
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Код «желтый»: на Китай надвигается уже десятый за год тайфун «Ампил» 

ИА Regnum 1 час назад
Китайская государственная метеорологическая обсерватория объявила желтый уровень погодной опасности в связи с приходом тайфуна «Ампил», который значительно усилится перед тем, как обрушиться на восточное побережье Китая, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.
«Ампил» станет уже десятым за год тайфуном. Его первой «остановкой» станет либо провинция Чжэцзян, либо Цзянсу уже вечером 20 июля. Он принесет с собой мощные ветра скоростью до 30 метров в секунду, сообщили в Государственном метеоцентре КНР.
В период с 21 по 23 июля провинции Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэбэй и город центрального подчинения Шанхай также ожидают сильные дожди в связи с приходом тайфуна.
Напомним, что предыдущий тайфун «Шаншэнь» обрушился на юг Китая буквально 18 июля, заблокировав транспортное сообщение в островной провинции Хайнань, отрезав ее от материка.
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