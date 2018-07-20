Код «желтый»: на Китай надвигается уже десятый за год тайфун «Ампил»

Китайская государственная метеорологическая обсерватория объявила желтый уровень погодной опасности в связи с приходом тайфуна «Ампил», который значительно усилится перед тем, как обрушиться на восточное побережье Китая , сообщает 20 июля агентство Синьхуа

«Ампил» станет уже десятым за год тайфуном. Его первой «остановкой» станет либо провинция Чжэцзян, либо Цзянсу уже вечером 20 июля. Он принесет с собой мощные ветра скоростью до 30 метров в секунду, сообщили в Государственном метеоцентре КНР.

В период с 21 по 23 июля провинции Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэбэй и город центрального подчинения Шанхай также ожидают сильные дожди в связи с приходом тайфуна.

Напомним, что предыдущий тайфун «Шаншэнь» обрушился на юг Китая буквально 18 июля, заблокировав транспортное сообщение в островной провинции Хайнань, отрезав ее от материка.

Это неполный текст новости