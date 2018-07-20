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Интенсивные дожди уходят на север Хабаровского края
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Интенсивные дожди уходят на север Хабаровского края 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Синоптики Дальневосточного УГМС прогнозируют неустойчивую погоду на выходные по всей территории Хабаровского края. В субботу продолжатся интенсивные дожди на севере региона — непогода пройдет по Аяно-Майскому, Ульчскому и Николаевскому районам.
— На западе края в субботу обойдется без осадков. А вот в воскресенье возможны небольшие дожди, основная порция придется на Верхнебуреинский район. Этот циклон будет медленно смещаться по широте, поэтому в начале следующей недели осадки затронут центральные районы, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
В Хабаровске есть вероятность дождя в ночь на субботу, а затем без существенных осадков. Ветер северный с порывами 8-13 м/с. Температура ночью +16-19 градусов, днем — от +24°C до 26°C. Уровень воды в Амуре у краевой столицы — 167 см.
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