Интенсивные дожди уходят на север Хабаровского края

Синоптики Дальневосточного УГМС прогнозируют неустойчивую погоду на выходные по всей территории Хабаровского края . В субботу продолжатся интенсивные дожди на севере региона — непогода пройдет по Аяно-Майскому, Ульчскому и Николаевскому районам.

— На западе края в субботу обойдется без осадков. А вот в воскресенье возможны небольшие дожди, основная порция придется на Верхнебуреинский район. Этот циклон будет медленно смещаться по широте, поэтому в начале следующей недели осадки затронут центральные районы, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.