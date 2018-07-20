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Второй чартерный полет на Курилы для их бывших японских жителей состоится 22-23 июля
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Второй чартерный полет на Курилы для их бывших японских жителей состоится 22-23 июля 

ТАСС 7 часов назад
ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Второй чартерный полет на южные Курильские острова для бывших японских жителей этих территорий запланирован на 22-23 июля. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"Чартерный полет состоится 22-23 числа этого месяца", — отметил он.
Предполагается, что в рамках визита на южные Курильские острова граждане Японии посетят захоронения своих предков.
В сентябре прошлого года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на острова для их бывших жителей. Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в прошлом году в Москве.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно— правовое оформление, сомнению не подлежит.
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