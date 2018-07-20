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Сильные дожди прошли в отдельных районах провинции Ганьсу
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Сильные дожди прошли в отдельных районах провинции Ганьсу 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Линься /пров. Ганьсу/, 19 июля /Синьхуа/ — На отдельные волости и поселки Дунсянского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ накануне вечером обрушились дожди с грозой. За короткий период времени максимальные осадки превысили отметку в 100 мм. Результатом сильных дождей стали такие геологические явления, как паводок в горных районах и оползни. На настоящий момент местные власти уже осуществили экстренную эвакуацию более 2000 человек. Ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
Линься /пров. Ганьсу/, 19 июля /Синьхуа/ — На отдельные волости и поселки Дунсянского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ накануне вечером обрушились дожди с грозой. За короткий период времени максимальные осадки превысили отметку в 100 мм. Результатом сильных дождей стали такие геологические явления, как паводок в горных районах и оползни. На настоящий момент местные власти уже осуществили экстренную эвакуацию более 2000 человек. Ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
Линься /пров. Ганьсу/, 19 июля /Синьхуа/ — На отдельные волости и поселки Дунсянского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ накануне вечером обрушились дожди с грозой. За короткий период времени максимальные осадки превысили отметку в 100 мм. Результатом сильных дождей стали такие геологические явления, как паводок в горных районах и оползни. На настоящий момент местные власти уже осуществили экстренную эвакуацию более 2000 человек. Ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
Линься /пров. Ганьсу/, 19 июля /Синьхуа/ — На отдельные волости и поселки Дунсянского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ накануне вечером обрушились дожди с грозой. За короткий период времени максимальные осадки превысили отметку в 100 мм. Результатом сильных дождей стали такие геологические явления, как паводок в горных районах и оползни. На настоящий момент местные власти уже осуществили экстренную эвакуацию более 2000 человек. Ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
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