Сильные дожди прошли в отдельных районах провинции Ганьсу

Линься /пров. Ганьсу/, 19 июля / Синьхуа / — На отдельные волости и поселки Дунсянского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай / накануне вечером обрушились дожди с грозой. За короткий период времени максимальные осадки превысили отметку в 100 мм. Результатом сильных дождей стали такие геологические явления, как паводок в горных районах и оползни. На настоящий момент местные власти уже осуществили экстренную эвакуацию более 2000 человек. Ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь

Линься /пров. Ганьсу/, 19 июля /Синьхуа/ — На отдельные волости и поселки Дунсянского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ накануне вечером обрушились дожди с грозой. За короткий период времени максимальные осадки превысили отметку в 100 мм. Результатом сильных дождей стали такие геологические явления, как паводок в горных районах и оползни. На настоящий момент местные власти уже осуществили экстренную эвакуацию более 2000 человек. Ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь

Линься /пров. Ганьсу/, 19 июля /Синьхуа/ — На отдельные волости и поселки Дунсянского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ накануне вечером обрушились дожди с грозой. За короткий период времени максимальные осадки превысили отметку в 100 мм. Результатом сильных дождей стали такие геологические явления, как паводок в горных районах и оползни. На настоящий момент местные власти уже осуществили экстренную эвакуацию более 2000 человек. Ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь

Линься /пров. Ганьсу/, 19 июля /Синьхуа/ — На отдельные волости и поселки Дунсянского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ накануне вечером обрушились дожди с грозой. За короткий период времени максимальные осадки превысили отметку в 100 мм. Результатом сильных дождей стали такие геологические явления, как паводок в горных районах и оползни. На настоящий момент местные власти уже осуществили экстренную эвакуацию более 2000 человек. Ведется восстановление поставок электричества и воды, а также телекоммуникаций. Организованно проводятся работы по ликвидации последствий бедствия. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь