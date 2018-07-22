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В Амурской области введён режим ЧС из-за непрекращающихся ливней
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В Амурской области введён режим ЧС из-за непрекращающихся ливней 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Спасатели укрепляют дамбы и роют обводные каналы. Самая сложная ситуация в Благовещенске.
Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка объявлен в Амурской области. Там стремительно растёт уровень воды в реке Амур. Это стало причиной обрушения четырёх пролётов строящегося моста в Китай. Вместе с ними в воду рухнул и башенный кран. Строители попросту не успели эвакуировать технику. Амур поднимается слишком стремительно.
В зоне паводка — почти сотня населенных пунктов. Сложнее всего ситуация в Зазейском районе, где воды по пояс. Дворы и первые этажи домов — затоплены. Кто может — спасает урожай.
В ловушке, отрезанными от внешнего мира, оказались туристы на местной базе отдыха. Их пришлось эвакуировать на лодках. На помощь жителям из соседних с Приамурьем областей брошены дополнительные силы спасателей. Они откачивают воду, обходят дома, и оповещают тех, кто решил не покидать жилища о мерах предосторожности. А в некоторых селах прибытие воды только ожидают. Чтобы хоть как-то себя обезопасить люди делают импровизированную дамбу из мешков с песком.
Циклон с проливными дождями и шквалистым ветром накрыл регион в пятницу. По прогнозам, спад воды начнется лишь завтра.
Похожий на приамурский пейзаж сейчас и на юге страны. Тропический ливень обрушился на Ростовскую область и Краснодарский край. За полтора часа центр Новороссийска, например, полностью скрылся под водой. Спасателям пришлось вытаскивать заглохшие на улицах автомобили.
А в Новочеркасске привокзальная площадь теперь больше напоминает речной вокзал. Досталось от непогоды и Самарской области. Повышенный уровень опасности введен и в Тульской области. В регионе прошел сильный ливень. До конца дня возможно усиление порывов ветра.
ТК «Звезда»: последние новости
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