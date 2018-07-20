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В Японии число жертв наводнения возросло до 225 человек
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В Японии число жертв наводнения возросло до 225 человек 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Жертвами наводнения в юго-западных и центральных районах Японии стали 225 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести, сообщило со ссылкой на полицию агентство Киодо.
По-прежнему в пунктах эвакуации остаются 4,5 тысячи человек. Ущерб от стихийного бедствия в 36 префектурах оценивается в 76,7 миллиарда иен (около 697 миллионов долларов).
В первую неделю июля ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.
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