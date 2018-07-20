СМИ: ущерб от наводнений и оползней на западе Японии возрос до $680 млн

ТОКИО, 20 июля. / ТАСС /. Ущерб от мощных ливней и вызванных ими наводнений и оползней, которые обрушились на западную часть Японии , возрос до 76,7 млрд иен (около $680 млн по текущему курсу). Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что эту цифру японским журналистам назвал министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны Кэн Саит по итогам заседания правительства. Ранее его ведомство сообщало о 3,69 млрд иен (около 397 млн долларов), однако предупреждало, что оценка не является окончательной.

Мощные ливни обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна «Прапирун», став причиной гибели не менее 216 человек. Еще несколько жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. В некоторых районах страны за несколько дней выпало более метра осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Число погибших в результате наводнения оказалось самым значительным с 1953 года, когда на острове Кюсю (запад страны) погибли 759 человек, более 450 тысяч лишились крова.