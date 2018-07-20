Штормовое предупреждение о ливнях и граде продлили в регионах Юга России 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с ожидаются в ближайший час и до конца суток 21 июля в ряде регионов на Юге России. Об этом сообщают региональные власти и главные управления МЧС.
"В ближайший час и с сохранением до конца суток 20 июля в отдельных районах Волгоградской области и в Волгограде, в течение суток 20 и 21 июля местами по территории Ростовской области ожидаются местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с", — сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным пресс-службы ГУП РК «Крымэнерго», в Крыму в пятницу, 20 июля ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, ветер до 23 м/с.
Пресс-служба мэрии Волгограда сообщает, что все муниципальные службы переведены на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется контролю за состоянием городской ливневой канализации.
Как сообщалось ранее, предупреждение по ливням, грозе, и граду было объявлено в четверг, 19 июля, в Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае и Крыму, на побережье Краснодарского края прогнозировались смерчи.