МЧС предупреждает о шквалистом ветре и ливне с градом на востоке Подмосковья

"Согласно прогноза погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля в период до 21:00 мск местами на востоке Московской области ожидается сильный ливень, град, шквал до 20-25 м/с", — сообщили в ГУ МЧС.

Во время ливня за час может выпасть 30 мм осадков и более. При сильном ветре рекомендуется закрыть все форточки и окна, убрать вещи с открытого балкона, а машины парковать в гараже. Непогоду следует переждать в здании, а на улице обходить деревья, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.