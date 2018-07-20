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МЧС предупреждает о шквалистом ветре и ливне с градом на востоке Подмосковья
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МЧС предупреждает о шквалистом ветре и ливне с градом на востоке Подмосковья 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о шквалистом ветре до 25 м/с на востоке региона.
"Согласно прогноза погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля в период до 21:00 мск местами на востоке Московской области ожидается сильный ливень, град, шквал до 20-25 м/с", — сообщили в ГУ МЧС.
Во время ливня за час может выпасть 30 мм осадков и более. При сильном ветре рекомендуется закрыть все форточки и окна, убрать вещи с открытого балкона, а машины парковать в гараже. Непогоду следует переждать в здании, а на улице обходить деревья, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
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