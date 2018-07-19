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Опасный «нежданчик» принесет с собой жара до +40 в Приморье
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Опасный «нежданчик» принесет с собой жара до +40 в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ближайшую недели погоду в Приморском крае будет определять антициклон. В крае установится настоящая жара. Даже на побережье будет очень тепло, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».
«Температура в континентальных районах будет составлять +30 °С +40 °С. На побережье будет прохладнее, но тоже будет очень тепло +20 °С +29 °С. В воскресенье и в понедельник на восточном побережье временно похолодает до +15 °С +20 °С», — пишет метеоэксперт.
По его словам, в некоторых районах края ожидаются «опасные» температуры в районе 35-40 градусов. Однако, собственно, сама жара — не единственная погодная опасность, которая ждет приморцев.
«Такая температура будет способствовать развитию грозовой деятельности, и в крае будут отмечаться кратковременные дожди с грозами, чем ближе к южному побережью, тем вероятность дождей меньше», — отмечает автор блога «Погода 25 регион».
Потенциальную опасность гроз отмечает и Гидрометцентр РФ. Специалисты ведомства даже объявили «желтый» уровень погодной опасности в Приморье на пятницу, 20 июля — как раз именно из-за гроз.
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