Опасный «нежданчик» принесет с собой жара до +40 в Приморье

В ближайшую недели погоду в Приморском крае будет определять антициклон. В крае установится настоящая жара. Даже на побережье будет очень тепло, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».

«Температура в континентальных районах будет составлять +30 °С +40 °С. На побережье будет прохладнее, но тоже будет очень тепло +20 °С +29 °С. В воскресенье и в понедельник на восточном побережье временно похолодает до +15 °С +20 °С», — пишет метеоэксперт.

По его словам, в некоторых районах края ожидаются «опасные» температуры в районе 35-40 градусов. Однако, собственно, сама жара — не единственная погодная опасность, которая ждет приморцев.

«Такая температура будет способствовать развитию грозовой деятельности, и в крае будут отмечаться кратковременные дожди с грозами, чем ближе к южному побережью, тем вероятность дождей меньше», — отмечает автор блога «Погода 25 регион».