Тысячи гектаров посевов пострадали в Карачаево-Черкессии из-за града и засухи

В пяти районах Карачаево-Черкессии более 17 тысяч гектаров посевов пострадали из-за сильных ливней с градом и засухи. Сумма ущерба пока не подсчитана.

«По предварительным данным, больше всего посевов — 14,7 тыс. га — погибли от длительной засухи в Адыге-Хабльском, Ногайском и Хабезском районах, что составляет 27,2% от общей площади посевов», — сообщили ТАСС в региональном Минсельхозе

В ведомстве отметили, что более 2,6 тыс. посевов в Адыге-Хабльском, Карачаевском и Малокарачаевском муниципальных образованиях пострадали из-за сильных дождей с градом и шквалистого ветра, прошедших 1 июля. Сумма ущерба пока не определена.