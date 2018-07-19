Дорога, связывающая запад Тувы с Хакасией, перекрыта из-за подтопления и оползня

КРАСНОЯРСК , 19 июля. / ТАСС /. Движение транспорта ограничено по дороге А-161 " Ак-Довурак Абаза ", соединяющей западную часть Тувы Хакасией , из-за подтопления и оползня. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД Тувы.

"В связи с подтоплением дождевыми водами дорожного полотна на 30 и 69 километрах в сторону Абазы и сошедшего оползня на 38 километре, перекрывшего проезд

введено временное ограничение движения для всех транспортных средств", — сообщили в МВД.

Как сообщалось ранее, дорога Ак-Довурак — Абаза находится в аварийном состоянии, только ремонт четырех мостов на ней требует 600 млн рублей. Длина трассы 345 километров, пассажирские перевозки на ней запрещены. Дорогой активно пользуются предприниматели из Хакасии, которые везут через Туву нефтепродукты в Монголию

По данным ГО и ЧС республики, в Туве со вторника идут сильные дожди. Ливни и град с порывами ветра до 20 метров в секунду прогнозируются и на пятницу.

По данным мэрии Кызыла, вся имеющаяся у коммунальщиков техника задействована в ликвидации последствий непогоды.