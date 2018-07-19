На Урале мощнейший циклон унес несколько жизней 

Урал накрыл мощный циклон. Из-за дождей в Оренбургской области прорвало самодельную дамбу. Поток грязи и воды хлынул на село Зеркло. Все произошло настолько быстро, что некоторые жители даже не успели выбежать из дома. Два пенсионера погибли. Затоплены десятки домов.
В Соль-Илецке от удара молнии погиб подросток. Тринадцатилетний мальчик купался в озере во время грозы.
Непогода обрушилась и на Татарстан. Больше всего досталось Набережным Челнам. Ливневая канализация не справилась с осадками. Дороги затопило. Встал общественный транспорт.
А в Якутии жители изнывают из-за жары и смога — горит тайга. Только за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в полтора раза. В регионе введен режим ЧС. Ситуацию осложняет сильный ветер. Кроме того, большинство очагов находятся в труднодоступных местах. В борьбе с пожарами задействованы два самолета Бе-200.