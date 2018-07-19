Ещё
Ливень с сильным ветром начался в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливень с сильным ветром начался в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Интенсивный дождь с сильными порывами ветра начался в некоторых районах столицы днем в четверг, передают корреспонденты РИАМО.
На смену переменной облачности, теплой и душной погоде пришли тучные облака, холодный ливень и сильный ветер. На столичных дорогах и тротуарах быстро образуются глубокие лужи и подтопления, из-за усилившегося ветра капли косого дождя попадают под навесы.
Сильный ливень наблюдается как в центре города, так и на севере. На дорогах начали образовываться подтопления. Прохожих непогода застала врасплох. Они прячутся под остановками общественного транспорта, в торговых центрах.
Общая загруженность столичных дорог оценивается в пять из 10 возможных баллов.
РИАМО: последние новости
Более 200 человек эвакуировали из торгово‑гостиничного комплекса «Киевский» в Москве Здание шиномонтажа и прилегающую территорию на северо‑западе Москвы оцепили после взрыва Пассажиров аэропорта «Внуково» начали информировать о загруженности дорог Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России293
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство117
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе112
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг17
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона22
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение