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Ливни, град и шквалистый ветер ожидаются на Северном Кавказе
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Ливни, град и шквалистый ветер ожидаются на Северном Кавказе 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В ряде регионов Северного Кавказа и юга России в ближайшие двое суток ожидают проливные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.
«До конца суток 19 июля, сутки 20−21 июля в Республике Северная Осетия-Алания; в ближайшие 1−3 часа и до конца суток 19 июля, сутки 20−21 июля и в ночь на 22 июля в Кабардино-Балкарской Республике ожидаются местами сильные дожди, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с», — сообщается на сайте МЧС РФ. При этом, спасатели предупреждают, что в этих регионах велика вероятность повышения уровня воды в реках и сход селей в горной местности.
Аналогичный прогноз МЧС дает и для Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. В Ростовской области ведомство объявило штормовое предупреждение.
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