Россиян оповестили о шторме в трех азиатских странах 

Ситуационно‐кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупредил граждан о тропическом шторме «Сон‐Тин» в Лаосе, Вьетнаме и Таиланде. Уведомление опубликовано в официальном Twitter‐аккаунте.
По данным ведомства, природная стихия должна прекратиться 21 июля. До этого времени прогнозируются сходы оползней, проливные дожди и сильные порывы ветра.
Циклон «Сон-Тин» сформировался чуть севернее острова Лусон на Филиппинах. Он перекинулся на соседние страны. Наводнения произошли в центральных районах Вьетнама.
Сведений о погибших не поступало. Дождь погубил 64 тысячи гектаров рисовых полей и 3,2 тысячи сельскохозяйственных культур. Мощные потоки воды блокировали дорожное движение на улицах. Жителям посоветовали оставаться дома.
В территориальных водах скорость шторма достигает 70 километров в час. Судам уже запретили выходить в море. Ранее шторм бушевал на китайском острове Хайнань.
511 человек погибли в результате муссонных дождей в Индии. Стихия разрушила около 55 тысяч домов. Осадки стали самыми сильными в стране за последние 64 года.