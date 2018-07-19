Россиян оповестили о шторме в трех азиатских странах

Вьетнаме и Ситуационно‐кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупредил граждан о тропическом шторме «Сон‐Тин» в Лаосе Таиланде . Уведомление опубликовано в официальном Twitter‐аккаунте.

По данным ведомства, природная стихия должна прекратиться 21 июля. До этого времени прогнозируются сходы оползней, проливные дожди и сильные порывы ветра.

Циклон «Сон-Тин» сформировался чуть севернее острова Лусон на Филиппинах . Он перекинулся на соседние страны. Наводнения произошли в центральных районах Вьетнама.

Сведений о погибших не поступало. Дождь погубил 64 тысячи гектаров рисовых полей и 3,2 тысячи сельскохозяйственных культур. Мощные потоки воды блокировали дорожное движение на улицах. Жителям посоветовали оставаться дома.

В территориальных водах скорость шторма достигает 70 километров в час. Судам уже запретили выходить в море. Ранее шторм бушевал на китайском острове Хайнань.