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В Волгограде потушили пожар в пятиэтажном жилом доме
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В Волгограде потушили пожар в пятиэтажном жилом доме 

ria34.ru 2 часа назад
В Тракторозаводском районе Волгограда огнеборцы накануне вечером тушили пожар в пятиэтажном жилом доме.
Как сообщили РИА34 в региональном МЧС, сообщение о возгорании двухкомнатной квартиры поступило на телефон экстренных служб около восьми часов вечера.
— В коридоре размером 2х5 горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. — Пожарные расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20:11.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.
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