В Волгограде потушили пожар в пятиэтажном жилом доме

В Тракторозаводском районе Волгограда огнеборцы накануне вечером тушили пожар в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщили РИА34 в региональном МЧС, сообщение о возгорании двухкомнатной квартиры поступило на телефон экстренных служб около восьми часов вечера.

— В коридоре размером 2х5 горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области . — Пожарные расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20:11.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.