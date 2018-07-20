В трёх районах Приамурья ввели режим ЧС

Власти Амурской области ввели режим ЧС в трех районах. Причиной стала ухудшающаяся из-за ливней паводковая обстановка.

Для оперативного устранения последствий обильных осадков власти Приамурья ввели режим ЧС в Ивановском, Мазановском и Магдагачинском районах, сообщает правительство региона.

Как заявила представитель регионального Гидрометцентра Наталья Маркова , 18 и 19 июля в центре, а также на юге и северо-востоке Амурской области прошли ливни. В некоторых местах выпало 150-200 миллиметров осадков.

В Мазановском районе вода зашла в дома либо на подворья 36 хозяйств в трёх населённых пунктах. В Ивановке Ивановского района подтоплено около десяти подворий, размыто несколько участков дорог.

Метеорологи прогнозируют приход очередного циклона в область 21-22 июля, который принесёт сильные дожди.

Из Забайкальского края паводок продолжает спускаться по Амуру. Сильные дожди переполнили также малые реки, передает телеканал «360».