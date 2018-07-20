В трёх районах Приамурья ввели режим ЧС 

Власти Амурской области ввели режим ЧС в трех районах. Причиной стала ухудшающаяся из-за ливней паводковая обстановка.
Для оперативного устранения последствий обильных осадков власти Приамурья ввели режим ЧС в Ивановском, Мазановском и Магдагачинском районах, сообщает правительство региона.
Как заявила представитель регионального Гидрометцентра Наталья Маркова, 18 и 19 июля в центре, а также на юге и северо-востоке Амурской области прошли ливни. В некоторых местах выпало 150-200 миллиметров осадков.
В Мазановском районе вода зашла в дома либо на подворья 36 хозяйств в трёх населённых пунктах. В Ивановке Ивановского района подтоплено около десяти подворий, размыто несколько участков дорог.
Метеорологи прогнозируют приход очередного циклона в область 21-22 июля, который принесёт сильные дожди.
Из Забайкальского края паводок продолжает спускаться по Амуру. Сильные дожди переполнили также малые реки, передает телеканал «360».
Власти Забайкалья объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков 18 июля. До этого премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что ущерб от паводка составил более 1 млрд рублей.