Дожди, грозы, ветер: в Севастополе два дня будет бушевать непогода

СЕВАСТОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости Крым . В Севастополе в четверг и пятницу ожидаются усиление ветра, дожди и гроза. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС, ссылаясь на данные синоптиков.

Так, 19 июля в регионе будет кратковременный дождь, днем временами сильный, и гроза. Температура воздуха ночью составит +19…+21 градус, днем — +25…+27. Ветер будет дуть с силой 6-11 м/с, а при грозе возможны порывы 15-17 м/с.

В пятницу в Севастополе также прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Ночью столбики термометров покажут на один градус больше, днем — на два. Сила ветра составит 5-10 м/с, при грозе — 14 м/с.