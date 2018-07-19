Дожди, грозы, ветер: в Севастополе два дня будет бушевать непогода 

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг и пятницу ожидаются усиление ветра, дожди и гроза. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС, ссылаясь на данные синоптиков.
Так, 19 июля в регионе будет кратковременный дождь, днем временами сильный, и гроза. Температура воздуха ночью составит +19…+21 градус, днем — +25…+27. Ветер будет дуть с силой 6-11 м/с, а при грозе возможны порывы 15-17 м/с.
В пятницу в Севастополе также прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Ночью столбики термометров покажут на один градус больше, днем — на два. Сила ветра составит 5-10 м/с, при грозе — 14 м/с.
Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасноости во время непогоды. «Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП», — подчеркнули в МЧС.