В Ярославле из-за сильного ветра упало несколько деревьев

За последние несколько дней сильный ветер повалил несколько крупных деревьев в Ярославле . К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщили в Центре гражданской защиты. На улице Большая Октябрьская в центре города дерево упало на тротуар, а крупные ветки перегородили проезжую часть. Несколько случаев произошло на улицах Советская, Салтыкова-Щедрина и Республиканской.

Деревья распилили и вывезли спасатели.

Напомним, что при сильном ветре не стоит ходить рядом с высокими деревьями и ненадежными рекламными конструкциями.