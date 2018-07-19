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В Ярославле из-за сильного ветра упало несколько деревьев
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В Ярославле из-за сильного ветра упало несколько деревьев 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
За последние несколько дней сильный ветер повалил несколько крупных деревьев в Ярославле. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщили в Центре гражданской защиты. На улице Большая Октябрьская в центре города дерево упало на тротуар, а крупные ветки перегородили проезжую часть. Несколько случаев произошло на улицах Советская, Салтыкова-Щедрина и Республиканской.
Деревья распилили и вывезли спасатели.
Напомним, что при сильном ветре не стоит ходить рядом с высокими деревьями и ненадежными рекламными конструкциями.
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