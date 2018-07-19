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Сильный ветер сорвал крыши двух домов в Башкирии
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Сильный ветер сорвал крыши двух домов в Башкирии 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Сильными порывами ветра, которые были зафиксированы 18 июля, сорвана кровля двух домов в селе Нижнеарметово Ишимбайского района, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Происшествие случилось примерно в 18.00. Сильный ветер, возникший в районе села, повредил крыши двух домов по улице Тугаева. Прибывшие спасатели обнаружили, что у одного дома, где живут три человека (в их числе ребенок), повреждено почти 100 «квадратов» кровли, другому дому, где живет семья из пяти человек (в их числе двое детей), нанесен менее заметный ущерб — ветер снес шифер с небольшого участка крыши примерной площадью 12 кв.м.
Медпомощь никому не понадобилась, временное размещение в другом месте тоже.
Синоптики сообщают, что в этом районе они зафиксировали порывы ветра до 12 метров в секунду.
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