Июль в Чите стал самым дождливым за всю историю наблюдений 

А они ведутся с 1936 года. По данным синоптиков, с 1 по 18 число в городе выпало 268 миллилитров осадков при месячной норме в 104 миллилитра. Накануне власти Забайкалья предупредили о возможной второй волне паводка из-за сильных ливней в течение трёх ближайших суток. Дожди в Забайкалье идут ежедневно уже несколько недель. Из-за этого в зоне подтопления находятся 30 населённых пунктов, в том числе города Чита, Нерчинск и Шилка. Подтоплено 700 жилых домов, около полутора тысяч приусадебных участков и 3 тысячи дач. На всей территории края действует режим ЧС. Общий ущерб от паводка оценивается в миллиард рублей.