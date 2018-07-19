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Гроза и штормовой ветер обрушатся на Екатеринбург 19 июля
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Гроза и штормовой ветер обрушатся на Екатеринбург 19 июля 

Газета.Ru 2 часа назад
Сегодня, 18 июля, стало известно, что жителей Екатеринбурга и Свердловской области предупредили об ухудшении погодных условий в регионе, передает «Инфореактор».
Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Согласно данным ФГБУ «Уральского УГМС», в регионе 19 июля ожидаются сильные дожди и грозы. Сообщается об усилении юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Отмечается, что в Екатеринбурге также пройдёт дождь с грозой. Скорость ветра будет достигать порывов до 14 м/с.
Сотрудники регионального МЧС призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время непогоды. В частности, избегать мест около шатких конструкций, деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.
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