Гроза и штормовой ветер обрушатся на Екатеринбург 19 июля

Сегодня, 18 июля, стало известно, что жителей Екатеринбурга Свердловской области предупредили об ухудшении погодных условий в регионе, передает «Инфореактор».

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Согласно данным ФГБУ «Уральского УГМС», в регионе 19 июля ожидаются сильные дожди и грозы. Сообщается об усилении юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Отмечается, что в Екатеринбурге также пройдёт дождь с грозой. Скорость ветра будет достигать порывов до 14 м/с.