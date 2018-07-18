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В четверг в Рязани возможен дождь, гроза и сильный ветер
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В четверг в Рязани возможен дождь, гроза и сильный ветер 

АиФ Рязань 41 минуту назад
Фото: АиФ Рязань
В четверг, 19 июля, в Рязани ожидается облачная погода. Временами дождь, в отдельных районах сильный. Местами гроза. Ветер северо-восточный, восточный, до 11 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 18 метров в секунду.
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