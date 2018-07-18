Приморцам говорят о новом «неслабом» тайфуне

Жителям Приморья рассказали о новом тайфуне, который может повлиять на погоду в крае уже на следующей неделе, сообщает PRIMPRESS.

Как пишет блог «Погода 25 регион», в Тихом океане появилась очередная тропическая депрессия. В предстоящие сутки она достигнет стадии тропического шторма, но в дальнейшем серьезного развития не получит, «в лучшем случае станет тайфуном 1 категории, и то не факт».

По словам метеоэксперта, курс этой тропической депрессии будет лежать в сторону восточного побережья Китая , примерная дата выхода на побережье Поднебесной — 22 июля.

Приморья же может коснуться другой вихрь, которому еще только предстоит появиться на свет.

«Предварительно в 20 числах июля в Тихом океане возникнут благоприятные условия для зарождения неслабого тайфуна, который может направиться к берегам Японии , а затем в Японское море», — отмечает автор блога и добавляет, что «пока это все не точно».

Прогнозы по данному вихрю будут уточняться.