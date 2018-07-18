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Путешествие на Мочальный остров. Большой фоторепортаж с другого берега
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Путешествие на Мочальный остров. Большой фоторепортаж с другого берега 

nn.ru 13 часов назад
Фото: nn.ru
Мочальный остров находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги.
На острове песчаный берег, что привлекает отдыхающих.
И правда, зачем куда-то далеко ехать, если такая красота под боком?
Сейчас река цветет. Но вода такая прозрачная, словно это и не берег напротив крупного промышленного города.
А вот наезженные дорожки. По острову местные жители катаются на скутерах и квадроциклах.
По сравнению с городскими пляжами на острове не так много отдыхающих, поэтому здесь глаз радует отсутствие мусора.
Также на острове есть поклонный крест. Немногие знают, но Мочальный остров еще называют «Нижегородской голгофой». Почти 100 лет назад — 18 августа 1918 года — большевики расстреляли здесь 41 человека. Жертвами стали представители духовенства, военные и купцы.
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