Огромный огненный смерч пронесся над Аризоной

Летом во многих частях США бушуют пожары. Очередное крупное возгорание произошло у калифорнийского города Блайт (англ. Blythe) на реке Колорадо, по которой проходит граница с Аризоной.

Семейная пара из Аризоны заметила на противоположном берегу реки вихрь из огня, дыма и пепла высотой 7,5 км. В последнее время, по сообщению метеорологов, температура воздуха в Блайте достигала +43 °C, а сила ветра — 32 км/ч. Это подходящие условия для формирования огненного торнадо.

Оказавшись над поверхностью воды, торнадо начал остывать и превратился в водяной смерч. Специалисты поясняют, что хотя такие проявления стихии длятся всего несколько минут, они могут нанести значительный ущерб: температура внутри огненного столба достигает 260 °C, и передвигаясь, он выжигает все на своем пути.