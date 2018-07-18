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Огромный огненный смерч пронесся над Аризоной
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Огромный огненный смерч пронесся над Аризоной 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Летом во многих частях США бушуют пожары. Очередное крупное возгорание произошло у калифорнийского города Блайт (англ. Blythe) на реке Колорадо, по которой проходит граница с Аризоной.
Семейная пара из Аризоны заметила на противоположном берегу реки вихрь из огня, дыма и пепла высотой 7,5 км. В последнее время, по сообщению метеорологов, температура воздуха в Блайте достигала +43 °C, а сила ветра — 32 км/ч. Это подходящие условия для формирования огненного торнадо.
Оказавшись над поверхностью воды, торнадо начал остывать и превратился в водяной смерч. Специалисты поясняют, что хотя такие проявления стихии длятся всего несколько минут, они могут нанести значительный ущерб: температура внутри огненного столба достигает 260 °C, и передвигаясь, он выжигает все на своем пути.
Редакция "Популярной механики" время от времени развлекает себя самодельными огненными смерчами: читайте инструкцию о том, как создать пламенный вихрь своими руками и ничего при этом не спалить.
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