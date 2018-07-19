Туристов эвакуировали из затопленного района Забайкалья при помощи вертолета

Дожди в регионе продолжаются уже несколько недель.

Туристов эвакуировали из Зейского района Забайкалья при помощи вертолета.

Из-за сильных дождей вода размыла единственную дорогу, которая вела к горному приюту, сообщает «МИР 24».

При помощи вертолета в безопасное место были перевезены 19 человек. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Из-за продолжительных ливней уровень воды в реках региона поднялся более чем на четыре метра. На Забайкалье введен режим чрезвычайной ситуации.