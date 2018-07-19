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Туристов эвакуировали из затопленного района Забайкалья при помощи вертолета
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Туристов эвакуировали из затопленного района Забайкалья при помощи вертолета 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Дожди в регионе продолжаются уже несколько недель.
Туристов эвакуировали из Зейского района Забайкалья при помощи вертолета.
Из-за сильных дождей вода размыла единственную дорогу, которая вела к горному приюту, сообщает «МИР 24».
При помощи вертолета в безопасное место были перевезены 19 человек. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.
Из-за продолжительных ливней уровень воды в реках региона поднялся более чем на четыре метра. На Забайкалье введен режим чрезвычайной ситуации.
Источник: mir24.tv
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