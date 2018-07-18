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Столичные спасатели помогли пятерым людям с перевернувшихся яхт
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Столичные спасатели помогли пятерым людям с перевернувшихся яхт 

Москва24 51 минуту назад
Фото: Москва24
Спасатели помогли пятерым людям, чьи яхты перевернулись из-за ветра на соревнованиях на западе столицы. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Инцидент произошел в бухте «Живописная», где проходят состязания яхтклуба. Сотрудники поисково-спасательной станции «Рублево» при патрулировании зоны ответственности заметили перевернутые из-за сильного ветра яхты. Двух людей спасли, троим оказали помощь. Участников доставили на берег.
Спасатели помогли отбуксировать яхты к берегу и передали организаторам мероприятий.
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