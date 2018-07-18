Столичные спасатели помогли пятерым людям с перевернувшихся яхт

Спасатели помогли пятерым людям, чьи яхты перевернулись из-за ветра на соревнованиях на западе столицы. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Инцидент произошел в бухте «Живописная», где проходят состязания яхтклуба. Сотрудники поисково-спасательной станции «Рублево» при патрулировании зоны ответственности заметили перевернутые из-за сильного ветра яхты. Двух людей спасли, троим оказали помощь. Участников доставили на берег.

Спасатели помогли отбуксировать яхты к берегу и передали организаторам мероприятий.