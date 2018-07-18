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В Приамурье детская тургруппа застряла в горах из-за дождей
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В Приамурье детская тургруппа застряла в горах из-за дождей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Туристическая группа из 17 человек, в числе которых 13 детей, застряла в горном приюте из-за дождей. За ними вылетел вертолет со спасателями, сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Амурской области.
По данным пресс-службы, туристическая группа не может выбраться из-за сильных дождей, которые размыли дорогу. Из-за отсутствия транспортного сообщения туристы не могут вернуться в город. Они остаются в горном приюте «Грозовое плато», откуда их будут спасать на вертолете.
"Было принято решение эвакуировать туристов на вертолете МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время вертолет направляется за спасателями в город Зею, где возьмет на борт спасателей и вылетит к месту нахождения туристов.
Ранее стало известно, что в Забайкалье объявили уже шестое штормовое предупреждение.
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