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Власти Якутии выделили пострадавшим от паводка жителям республики более 70 млн рублей
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Власти Якутии выделили пострадавшим от паводка жителям республики более 70 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Власти Якутии выделили более 70 млн рублей из регионального резервного фонда для оказания первичной материальной помощи пострадавшим от паводка жителям региона. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правительстве Якутии.
Ранее сообщалось, что первичную помощь в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей получили более 4 тыс. человек. «На оказание единовременной материальной помощи населению и оказанию финансовой помощи в связи с полной и частичной утратой имущества по распоряжениям правительства региона выделено 70,295 млн рублей. Помощь доведена до 4462 граждан», — сообщил собеседник.
Предварительный ущерб от масштабного паводка в Якутии в текущем году уже превысил 1,3 млрд рублей. С мая из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии были затоплены свыше 1,4 тыс. жилых домов. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации.
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