Власти Якутии выделили пострадавшим от паводка жителям республики более 70 млн рублей

ЯКУТСК , 19 июля. / ТАСС /. Власти Якутии выделили более 70 млн рублей из регионального резервного фонда для оказания первичной материальной помощи пострадавшим от паводка жителям региона. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правительстве Якутии.

Ранее сообщалось, что первичную помощь в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей получили более 4 тыс. человек. «На оказание единовременной материальной помощи населению и оказанию финансовой помощи в связи с полной и частичной утратой имущества по распоряжениям правительства региона выделено 70,295 млн рублей. Помощь доведена до 4462 граждан», — сообщил собеседник.