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Вертолет МЧС вылетел в отрезанный паводком поселок Приамурья за тургруппой с детьми
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Вертолет МЧС вылетел в отрезанный паводком поселок Приамурья за тургруппой с детьми 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в поселок Золотая гора в Амурской области за туристической группой в составе 13 детей и четверых взрослых, которая не может вернуться в город Зею из-за размытой дождями дороги, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.
Из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Эракингра, что привело к размытию объездной дороги на участке автотрассы Зея — Золотая гора, оставив жителей поселка без транспортного сообщения.
«В горном приюте находится туристическая группа, в составе которой четверо взрослых и 13 детей. 18 июля туристическая группа по плану должна была вернуться в город Зею, но в связи с нарушением транспортного сообщения вернуться не может. Из Благовещенска за группой вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России», — говорится в сообщении.
По информации начальника отдела гидрологических прогнозов Амурского гидрометцентра Натальи Марковой, на паводковую ситуацию в регионе влияет количество выпавших осадков. По данным специалиста, с начала месяца в семи районах, в том числе Зейском, норма превышена на 15−20%, в Сковородинском — практически в два раза. Неустойчивая погода с частыми дождями, ливнями и грозами сохранится в регионе в ближайшие дни.
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