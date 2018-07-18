У побережья китайской провинции Цзянсу обнаружили неразорвавшийся снаряд

ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости . Неразорвавшийся снаряд обнаружен возле побережья города Ляньюньган восточной провинции Цзянсу, где расположена Тяньваньская атомная станция (ТАЭС), сообщает Центральное телевидение Китая

По сведениям управления по обеспечению безопасности на море города Ляньюньган, боеприпас был обнаружен на глубине 23-25 метров под водой.

Управление опубликовало точные координаты места обнаружения снаряда и в целях обеспечения безопасности призвало суда избегать этого района.

Других подробностей пока не приводится.