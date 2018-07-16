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В Забайкалье паводок полностью разрушил 13 автомобильных мостов
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В Забайкалье паводок полностью разрушил 13 автомобильных мостов 

РИА Новости 16 июля 2018
Фото: РИА Новости
В Забайкалье в результате паводка полностью разрушено 13 автомобильных мостов — Медведев
РИА Новости / Динамика дня
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