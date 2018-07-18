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Вторая волна паводка ждёт жителей Забайкальского края
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Вторая волна паводка ждёт жителей Забайкальского края 

News.ru 1 час назад
Власти Забайкальского края 18 июля объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков. Они предупредили жителей, что неблагоприятные погодные условия создают риск возникновения второй волны паводка.
В пресс-службе главы региона сообщили, что синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы. В связи этим власти призвали жителей Читы, пригорода и районов края соблюдать осторожность, а также по возможности покинуть дачные участки, которые находятся в низинах и поймах рек.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что ущерб от паводка составил более 1 млрд рублей.
Паводки в Забайкалье начались 8 июля. Вышедшая из берегов река Кия затопила 560 домов в Шилкинском районе, в связи с чем порядка 2 тысяч человек пришлось эвакуировать.
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