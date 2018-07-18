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В Туапсинском районе ливни подмыли опору моста
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В Туапсинском районе ливни подмыли опору моста 

АиФ — Юг 34 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
«Поломку» обнаружили 18 июля на хуторе Полковничьем. О том, что в результате подтопления мост, который соединяет хутор с федеральной трассой, был поврежден, сообщили очевидцы в соцсетях и выложили фотографии.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что подмыта одна опора моста. На место отправили силы российской системы чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 15, 16, 17 июля июля на Краснодарский край обрушились сильные ливни, в Архипо-Осиповке за 40 минут выпала двухмесячная норма осадков.
АиФ — Юг: последние новости
17 и 18 июля в Краснодаре синоптики снова прогнозируют ливень с грозой В Архипо-Осиповке в ночь на 17 июля выпала двухмесячная норма осадков Последствия подтоплений в Сочи из-за залпового ливня ликвидированы
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