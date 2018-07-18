В Туапсинском районе ливни подмыли опору моста

«Поломку» обнаружили 18 июля на хуторе Полковничьем. О том, что в результате подтопления мост, который соединяет хутор с федеральной трассой, был поврежден, сообщили очевидцы в соцсетях и выложили фотографии.

Напомним, 15, 16, 17 июля июля на Краснодарский край обрушились сильные ливни, в Архипо-Осиповке за 40 минут выпала двухмесячная норма осадков.