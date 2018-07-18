Забайкалье готовится к новой волне паводков

Забайкалье уходит под воду. В регионе готовятся к новой волне паводков. Объявлено штормовое предупреждение, передает «МИР 24».

Власти попросят жителей Читы и пригородов покинуть дачные участки и соблюдать меры предосторожности. Уже около месяца на территории края действует режим чрезвычайной ситуации. Причина — ежедневные ливни. За это время в зону подтопления попали 29 населенных пунктов. Также разлившиеся реки повредили и разрушили около 30 автомобильных дорог и один железнодорожный мост. Ущерб от первой волны паводков, по предварительным оценкам, составил более 1 миллиарда рублей.

Ухудшение погоды ждет и Москву . По прогнозам синоптиков, сегодня в городе пройдет дождь, местами с грозами и сильными порывами ветра. Воздух прогреется до 26 градусов тепла.

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