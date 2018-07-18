Ещё
В Белоруссии более 250 населенных пунктов остались без света из-за грозы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии более 250 населенных пунктов остались без света из-за грозы 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 18 июл — РИА Новости. Гроза, сопровождавшаяся сильными порывами ветра, в течение минувших суток нарушила электроснабжение 266 населенных пунктов в Белоруссии, к настоящему времени подача электричества практически везде восстановлена, сообщил в среду МЧС страны.
"По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 266 населенных пунктов", — сообщили в МЧС.
В министерстве подчеркнули, что отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на утро среды остаются без электроснабжения 7 населенных пунктов.
"По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 22 м/с пострадали 3 населенных пункта в Молодечненском районе Минской области. Повреждены кровли 24 жилых домов, 1 объекта соцкультбыта и 6 сельскохозяйственных зданий", — проинформировали там.
По данным МЧС, зафиксированы 44 случая падения деревьев в Минске (29 случаев), в Гродненской (2 случая), в Минской (5 случаев) и в Могилевской (8 случаев) областях, повреждены 16 легковых автомобилей. В Минске госпитализированы два человека.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии300
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе119
Рублю предсказали обвал69
Финалистку Missis World Russia забили молотком64
Трамп определился с отношением к России588
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение