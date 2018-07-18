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Во время грозы вспыхнула квартира на Адмирала Васюнина
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Во время грозы вспыхнула квартира на Адмирала Васюнина 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Вчерашняя стихия, возможно, стала смертельной! — сообщает подписчик группы «Типичный Нижний Новгород» во ВКонтакте. — На улице Адмирала Васюнина, дом 7 был пожар. 2 часа тушили. Последствия после удара молнии. Есть погибшие.
В управлении МЧС по Нижегородской области корреспонденту NN.ru подтвердили, что пожар был. Только в доме № 7, корпус 2, и со стихией он никак не связан.
Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Жильцы квартиры оставили кастрюлю на газовой плите. Спасатели эвакуировали 20 человек, среди них четверо детей. Пострадавших нет.
Подробности происшествия выясняются.
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