Во время грозы вспыхнула квартира на Адмирала Васюнина

— Вчерашняя стихия, возможно, стала смертельной! — сообщает подписчик группы «Типичный Нижний Новгород» во ВКонтакте. — На улице Адмирала Васюнина, дом 7 был пожар. 2 часа тушили. Последствия после удара молнии. Есть погибшие.

В управлении МЧС по Нижегородской области корреспонденту NN.ru подтвердили, что пожар был. Только в доме № 7, корпус 2, и со стихией он никак не связан.

Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Жильцы квартиры оставили кастрюлю на газовой плите. Спасатели эвакуировали 20 человек, среди них четверо детей. Пострадавших нет.

Подробности происшествия выясняются.