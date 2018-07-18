Трое погибли при крушении вертолета в Таиланде

В Таиланде при крушении вертолета погибли три человека

Частный вертолет потерпел крушение в провинции Кхонкен на северо-востоке Таиланда , пилот и два пассажира погибли, сообщает в среду таиландский телеканал TNN 24.

Катастрофа произошла около 9.00 по местному времени (5.00 мск). Вертолет производства компании Eurocopter (в настоящее время называется Airbus Helicopters), принадлежащий частной компании и выполнявший рейс по согласованному с местным управлением гражданской авиации полетному плану, упал на рисовое поле в провинции Кхонкен и загорелся, сообщает телеканал.

Пожарным, прибывшим на место катастрофы, не удалось остановить распространение огня, в результате чего разбившийся вертолет полностью сгорел. На месте катастрофы были найдены останки трех человек. Двоих полиции и пожарным удалось идентифицировать как пилота вертолета и одного пассажира, заявленного на рейс, однако третьего погибшего пока опознать не удалось, говорится в сообщении.

Предварительно следствие выдвигает версию катастрофы, произошедшей в связи с плохими погодными условиями, так как в момент падения вертолета в районе маршрута его следования была низкая сплошная облачность, и шел сильный дождь. Однако окончательное решение о причинах происшедшего будет принимать совместная комиссия по расследованию катастрофы, в составе которой будет представители департамента гражданской авиации, полицейского следствия и страховых компаний, сообщает телеканал.