Тушение лесных пожаров под Мурманском: кадры работы Ил-76

Самолет Ил-76 сбросил на очаги возгорания уже более 200 тонн воды.

Бушующие лесные пожары в Мурманской области тушат с помощью авиации, сообщили в МЧС России. К борьбе с огнем привлечены самолет Ил-76 и вертолет Ми-8.

«Сегодня работа борта авиационного предприятия МЧС России направлена на тушение наиболее сложных и отдаленных пожаров», — сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области Сергей Скшипик.

Ведомство опубликовало кадры работы авиации, на которых запечатлен момент сброса воды с борта, в том числе видно, как из резервуаров Ил-76 вода поступает в стоки, после чего попадает в атмосферу. Отмечается, что уже было сброшено более 200 тонн воды.

«Работа авиации МЧС России показала свою эффективность», — добавил Сергей Скшипик.