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Тушение лесных пожаров под Мурманском: кадры работы Ил-76
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Тушение лесных пожаров под Мурманском: кадры работы Ил-76 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет Ил-76 сбросил на очаги возгорания уже более 200 тонн воды.
Бушующие лесные пожары в Мурманской области тушат с помощью авиации, сообщили в МЧС России. К борьбе с огнем привлечены самолет Ил-76 и вертолет Ми-8.
«Сегодня работа борта авиационного предприятия МЧС России направлена на тушение наиболее сложных и отдаленных пожаров», — сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области Сергей Скшипик.
Ведомство опубликовало кадры работы авиации, на которых запечатлен момент сброса воды с борта, в том числе видно, как из резервуаров Ил-76 вода поступает в стоки, после чего попадает в атмосферу. Отмечается, что уже было сброшено более 200 тонн воды.
«Работа авиации МЧС России показала свою эффективность», — добавил Сергей Скшипик.
Эпицентр лесных пожаров в Мурманской области находится на границе с Финляндией. Распространению пламени способствует сильный ветер и жаркая погода, которая установилась в регионе.
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