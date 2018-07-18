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На Ямале пожарные спасли трех человек из горящего дома
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На Ямале пожарные спасли трех человек из горящего дома 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
ЧП случилось минувшей ночью в селе Шурышкары, там загорелась одна из квартир в жилом доме. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило около двух часов ночи. Ликвидирован пожар был спустя десять минут.
«В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Огнем повреждена кухня на площади 12 квадратных метров, закопчены стены и потолок на площади 30 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — пояснили в ведомстве.
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