В Севастополе устраняют последствия сильнейших ливней 

Город буквально поплыл. Глубина луж в некоторых районах достигает метра. По данным новостного сайта СМИ2, многие пользователи соцсетей шутят, что пора покупать весла. Автомобили глохнут, на дорогах образовались пробки. Сильные дожди не только на юге. В Забайкалье почти полторы тысячи спасателей помогают жителям справиться с паводком. Подтоплено 700 домов. А между тем в регионе объявлено новое штормовое предупреждение, ждут сильные дожди. В Оренбургской области на помощь целому селу, отрезанному большой водой, пришли военные. Они навели понтонную переправу длиной в 150 метров через реку, недалеко от того места, где был разрушен бетонный мост.