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В Севастополе устраняют последствия сильнейших ливней
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В Севастополе устраняют последствия сильнейших ливней 

Авторадио 35 минут назад
Город буквально поплыл. Глубина луж в некоторых районах достигает метра. По данным новостного сайта СМИ2, многие пользователи соцсетей шутят, что пора покупать весла. Автомобили глохнут, на дорогах образовались пробки. Сильные дожди не только на юге. В Забайкалье почти полторы тысячи спасателей помогают жителям справиться с паводком. Подтоплено 700 домов. А между тем в регионе объявлено новое штормовое предупреждение, ждут сильные дожди. В Оренбургской области на помощь целому селу, отрезанному большой водой, пришли военные. Они навели понтонную переправу длиной в 150 метров через реку, недалеко от того места, где был разрушен бетонный мост.
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Более 20 населенных пунктов остаются в зоне подтопления в Забайкалье В Забайкалье объявили новое штормовое предупреждение Последствия сильнейшего ливня устраняют в Сочи
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