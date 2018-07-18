Шестое подряд штормовое предупреждение объявили в Забайкалье

"19 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни", — сообщили в пресс-службе губернатора.

В администрации Забайкалья предупредили о возможной второй волне паводка из-за интенсивных осадков в течение трех суток. Жителям Читы и пригорода, в частности, рекомендуется покинуть дачные участки и принять меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Чите из-за паводков были эвакуированы около трех тысяч человек, чьи дома оказались в зоне затопления.