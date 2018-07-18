Появились фото из дома на Медицинской, где ночью прогремел взрыв

Мебель в квартире разнесло по углам

Стали известны подробности взрыва бытового газа в доме на улице Медицинской в Куйбышевском районе Самары . В результате происшествия пострадала 79-летняя женщина. Об этом сообщили в ПСО Самары.

Спасатели предоставили 63.ru фотографии, сделанные в квартире сразу же после взрыва. Разрушения выглядят действительно внушительными.

Бытовой газ взорвался на кухне

Взрывная волна не отставила целым ничего в квартире

— Взрыв в двухэтажном жилом доме на улице Медицинской прогремел в 4 утра 18 июля. Хозяйка квартиры на первом этаже рассказала, что услышала странное шипение. Когда она включила в квартире свет, произошел сильный хлопок, — рассказали спасатели.

Взрывной волной в доме выбило оконные рамы вместе с решетками. Частично разрушились стены в двух квартирах. Также оказались повреждены перекрытия между первым и вторым этажами — в квартире, где прогремел взрыв, провис потолок.

Пожилая женщина, находившаяся в эпицентре взрыва, получила ожоги 2-й степени. Ее отправили в больницу Пирогова. Больше никто не пострадал.

Взрыв повредил межэтажное перекрытие

Потолок в квартире провис

Из дома эвакуировали десять жильцов из-за угрозы обрушения межэтажного перекрытия. Власти города и района выясняют, насколько безопасно людям оставаться в этом здании.

На месте происшествия работали спасатели и сотрудники МЧС , сотрудники скорой помощи и медицины катастроф.

Взрывной волной также выбило дверь на кухне

Правоохранители уже приступили к доследственной проверке. В настоящее время они осматривают место происшествия. Следователи назначили судебно-медицинское исследование.