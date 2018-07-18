Ещё
Появились фото из дома на Медицинской, где ночью прогремел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились фото из дома на Медицинской, где ночью прогремел взрыв 

63.ru 36 минут назад
Фото: 63.ru
Мебель в квартире разнесло по углам
Стали известны подробности взрыва бытового газа в доме на улице Медицинской в Куйбышевском районе Самары. В результате происшествия пострадала 79-летняя женщина. Об этом сообщили в ПСО Самары.
Спасатели предоставили 63.ru фотографии, сделанные в квартире сразу же после взрыва. Разрушения выглядят действительно внушительными.
Бытовой газ взорвался на кухне
Взрывная волна не отставила целым ничего в квартире
— Взрыв в двухэтажном жилом доме на улице Медицинской прогремел в 4 утра 18 июля. Хозяйка квартиры на первом этаже рассказала, что услышала странное шипение. Когда она включила в квартире свет, произошел сильный хлопок, — рассказали спасатели.
Взрывной волной в доме выбило оконные рамы вместе с решетками. Частично разрушились стены в двух квартирах. Также оказались повреждены перекрытия между первым и вторым этажами — в квартире, где прогремел взрыв, провис потолок.
Пожилая женщина, находившаяся в эпицентре взрыва, получила ожоги 2-й степени. Ее отправили в больницу Пирогова. Больше никто не пострадал.
Взрыв повредил межэтажное перекрытие
Потолок в квартире провис
Из дома эвакуировали десять жильцов из-за угрозы обрушения межэтажного перекрытия. Власти города и района выясняют, насколько безопасно людям оставаться в этом здании.
На месте происшествия работали спасатели и сотрудники МЧС, сотрудники скорой помощи и медицины катастроф.
Взрывной волной также выбило дверь на кухне
Правоохранители уже приступили к доследственной проверке. В настоящее время они осматривают место происшествия. Следователи назначили судебно-медицинское исследование.
63.ru: последние новости
Ночью под Самарой загорелся жилой дом В Самаре следователи выясняют причину взрыва в квартире на Медицинской Стало известно, где вкладчикам рухнувшего «Газбанка» будут выдавать страховые выплаты
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии302
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе121
Рублю предсказали обвал69
Финалистку Missis World Russia забили молотком64
Трамп определился с отношением к России589
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение