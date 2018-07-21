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Волгоградскую область зальет сильными дождями
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Волгоградскую область зальет сильными дождями 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сильные дожди с мощными порывами ветра пропишутся в Волгоградской области на все выходные.
Волгоградская область встретит дождливые и хмурые выходные
— Сегодня осадки обрушатся на весь регион — отдельные районы Волгоградской области будет поливать сильными дождями, — рассказали в региональном центре по гидрометеорологии. — Местным жителям нужно быть готовыми к грозам и ветру со скоростью до 20 м/с.
Дождливые и пасмурные выходные выдастся и у волгоградцев — кратковременных осадков городу хватит аж до понедельника.
— Воздух согреется до 30 — 32 градусов, — добавили волгоградские метеорологи. — В самых южных районах Волгоградской области температура начнет ползти вверх — к понедельнику градусники покажут + 36.
Накануне на Волгоград обрушился первый после сильного ливня дождь — в городе вновь затопило Нулевую Продольную и несколько центральных дорог. V1.ru вел онлайн — трансляцию, в которой рассказывал об остановившихся трамваях, утонувших пешеходных переходах и размытом асфальте.
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