Волгоградскую область зальет сильными дождями

Сильные дожди с мощными порывами ветра пропишутся в Волгоградской области на все выходные.

Волгоградская область встретит дождливые и хмурые выходные

— Сегодня осадки обрушатся на весь регион — отдельные районы Волгоградской области будет поливать сильными дождями, — рассказали в региональном центре по гидрометеорологии. — Местным жителям нужно быть готовыми к грозам и ветру со скоростью до 20 м/с.

Дождливые и пасмурные выходные выдастся и у волгоградцев — кратковременных осадков городу хватит аж до понедельника.

— Воздух согреется до 30 — 32 градусов, — добавили волгоградские метеорологи. — В самых южных районах Волгоградской области температура начнет ползти вверх — к понедельнику градусники покажут + 36.