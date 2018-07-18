В Орле на Черкасской сгорела мебель в квартире

Пожар в жилом доме на улице Черкасской областного центра произошёл накануне днём, 17 июля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании в квартире поступило на единый номер 112 в 14:18. С огнём боролись силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Как сообщили в пресс-службе МЧС, произошло возгорание мебели в квартире.

Пожар был потушен, пострадавших нет. Подробности пока не уточняются. Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты.