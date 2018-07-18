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В Орле на Черкасской сгорела мебель в квартире
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В Орле на Черкасской сгорела мебель в квартире 

РИА 57 55 минут назад
Фото: РИА 57
Пожар в жилом доме на улице Черкасской областного центра произошёл накануне днём, 17 июля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании в квартире поступило на единый номер 112 в 14:18. С огнём боролись силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Как сообщили в пресс-службе МЧС, произошло возгорание мебели в квартире.
Пожар был потушен, пострадавших нет. Подробности пока не уточняются. Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты.
Сообщение В Орле на Черкасской сгорела мебель в квартире появились сначала на РИА 57.
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